Prima tra le italiane ma ancora lontana dai top club europei. E’ questo, in estrema sintesi, il dato che emerge dal Ranking Uefa che tiene in considerazione i risultati nelle competizioni europee degli ultimi cinque anni. La Juventus si piazza al quinto posto dietro aNon è un caso che le prime tre classificate siano anche le ultime tre vincitrici della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ mentre l’Atletico, che ha un punteggio molto simile a quello della Juve, è l’altra grande ‘perdente’ delle ultime finali di Champions. Il ranking non mente. Per arrivare al top in Europa la Juve deve alzare la coppa. Dopo esserci arrivata vicina negli ultimi tre anni, cosa devono fare i bianconeri per fare quell’ultimo piccolo grande passo verso la coppa che ormai è diventata come un’ossessione?