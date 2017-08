Secondo Corriere.it, in queste ore ci sarà un contatto tra l'agente di Spinazzola e l'Atalanta e la Juve spera di risolvere questa situazione: "Continua il braccio di ferro tra Spinazzola e l’Atalanta. Domenica il giocatore non ha risposto alla convocazione per la partita con la Roma, si è allenato a parte e poi è rimasto a casa durante la prima sfida di campionato. Chiara la volontà di forzare la mano e per poter andare alla Juve. Oggi intanto è in programma un contatto tra il presidente Percassi e l’agente del giocatore, Davide Lippi, per risolvere la situazione: la Juve attende".