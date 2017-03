Continuano ad arrivare buone notizie per la Juventus dal Sudamerica, dopo quelle sui rientri anticipati di Gonzalo Higuain e Dani Alves che, diffidati, sono stati ammoniti nelle partite della scorsa notte di Argentina e Brasile. Questa volta a rallegrare Massimiliano Allegri è l'aggiornamento sull'infortunio di Paulo Dybala, comunicato dalla federazione argentina attraverso il proprio sito ufficiale: "Dybala continua il suo programma di recupero progressivo, che si sta evolvendo in modo molto positivo".



CRESCE L'OTTIMISMO - La Joya resterà quindi con la Seleccion, che martedì sera giocherà in Bolivia. Difficile che l'ex Palermo possa scendere in campo in quell'occasione, ma aumenta l'ottimismo in vista di un suo recupero per Napoli-Juventus di domenica 2 aprile.