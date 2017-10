La Juventus ha messo da tempo gli occhi su Emre Can ma il centrocampista del Liverpool e della nazionale tedesca non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con i Reds. Intanto, stando a quanto riporta Tuttosport, anche il Manchester United di Mourinho avrebbe messo gli occhi sul classe '94 il cui contratto scade a giugno del 2018. Can a parametro zero può essere un'occasione per tante big europee, non solo per la Juve...