Il Barcellona ha battuto 2-1 la Juve e dalla Spagna piovono critiche per i bianconeri. Non per il gioco espresso, bensì per l'atteggiamento. Secondo El Mundo Deportivo, i ragazzi di Allegri hanno giocato con troppa cattiveria per essere un'amichevole precampionato. Nel mirino, in particolare, gli interventi di Marchisio, Chiellini e Sturaro.