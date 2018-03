, esterno d'attacco della Juve, ha parlato a Premium Sport: "Siamo tranquilli, non abbiamo fatto ancora nulla.Sono contento per questa vittoria importantissima dopo il pareggio del Napoli, così possiamo staccarci un pochettino. Per lo scudetto non siamo ancora favoriti, serve equilibrio. Il campionato è ancora lungo. Il Real Madrid è una grande squadra ma pensiamo a noi, che siamo forti. Giocheremo come se fosse una finale".