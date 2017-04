, nelle ore che separano ladal ritorno dei quarti di finale di Champions League, contro il Barcellona,. Tanta l'ansia dopo i colpi subiti da Muntari nella sfida col Pescara di sabato, tanta la preoccupazione per un infortunio alla caviglia che ha rischiato di togliere a Massimiliano Allegri il match winner dell'andata. Eppure, mercoledì come negli ultimi tre mesi,Dopo aver spinto tanto per tornare in bianconero la scorsa estate, i primi mesi del 2016/17 dell'esterno colombiano avevano regalato tante panchine e un solo acuto, nella trasferta col Lione. Poi,: Allegri ha deciso di lasciare il 3-5-2 e, con l'ex Fiorentina padrone unico e indiscusso della fascia destra. E da quel momento le sue prestazioni si sono alzate decisamente di livello, conAnche, disintegrando Mathieu e costringendo Luis Enrique a sostituire il francese nell'intervallo., in una gara dove ci sarà da soffrire, difendersi ma anche attaccare e ripartire velocemente,, una volta di più. Da jolly da giocarsi a partita in corso, ora la Vespa è diventata un fattore,. E si prepara a pungere anche i mostri blaugrana.@marcodemi90