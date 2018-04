Dopo la vittoria della Juventus sull'Inter, Juan Cuadrado ha parlato a Sky Sport: "La verità è che dopo tanto tempo in fase offensiva, fare la fase difensiva è strano, ma ho lavorato molto su questo ruolo e anche se era difficile contro Perisic sono contento per come è andata. Non essendo il mio vero ruolo sono riuscito anche a fermarlo. Mi hanno detto di pensare a difendere e poi offendere quando avevo spazio, sono andato molto in sovrapposizione con Douglas Costa e sono contento perché ho contribuito al risultato. Ma non ho mai pensato di perdere, ci ho sempre creduto e il mio gol ci ha dato una carica incredibile".