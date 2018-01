La notizia che la Juventus tanto temeva è arrivata: Juanper risolvere il problema agli adduttori che lo ha colpito negli ultimi mesi. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Chievo, Massimiliano Allegri aveva annunciato come oggi sarebbe stato un giorno fondamentale per l'esterno colombiano, che si sarebbe sottoposto a una visita medica in Germania.- probabilmente già domani, a Monaco di Baviera - e sarà quindi costretto a saltare una parte di stagione fondamentale per la squadra di Allegri, impegnata nel testa a testa col Napoli in Serie A, in Coppa Italia e, soprattutto, in Champions League.A questo punto la Juve si ritrova con tre esterni (Mandzukic, Douglas Costa e Bernardeschi) per due maglie. Beppe Marotta, però, ha annunciato che i bianconeri non faranno interventi sul mercato , nonostante l'infortunio della Vespa.