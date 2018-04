Il destino di Juan Cuadrado è tutto da scrivere. Ma con una linea guida nella testa della Juventus: se Max Allegri rimanesse sulla panchina bianconera, già spinto dalla dirigenza da tempo per questa soluzione con la volontà forte di andare avanti insieme, l'esterno colombiano avrebbe grande considerazione nell'ambito delle strategie della Juve. Allegri infatti apprezza molto Cuadrado, la sua disponibilità, la sua duttilità e la qualità di un esterno che vuole tenere con sé: non è un caso se c'era la sua regia dietro al no secco alle offerte della scorsa estate da parte della Roma ma non solo. Ma se Max dovesse decidere di andar via, lo scenario potrebbe cambiare.



OCCHIO AL RINNOVO - Questo sarà il fattore determinante anche per il rinnovo del contratto di Cuadrado. Il colombiano infatti è legato attualmente per altri due anni alla Juventus, l'accordo scadrà nel 2020 e se Juan rimanesse a Torino anche per il prossimo anno, scatterebbero immediatamente le pratiche per una nuova intesa. Rinnovo possibile e sul tavolo da tempo dunque, pur considerando che Juan compirà 30 anni tra un mese. L'idea del prolungamento è presente allo stesso ingaggio attuale, ma il destino di Allegri sarà determinante per il percorso di Cuadrado, sempre richiestissimo all'estero come in Italia. La Juve da qui a fine maggio si confronterà anche con lui per capirne le intenzioni: un'altra pedina con un futuro tutto da scrivere.