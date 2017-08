La Juve è in ritiro a Genova già da diverse ore per preparare il match contro il Genoa. Massimiliano Allegri, domani, ripartirà dal 4-2-3-1: in porta spazio a Buffon. In difesa giocheranno Lichtsteiner e Alex Sandro sulle fasce e Rugani e Chiellini in mezzo. A centrocampo Khedira prenderà il posto di Marchisio e si muoverà al fianco di Pjanic. In attacco alle spalle di Higuain troveranno spazio quasi certamente Cuadrado, Dybala e Mandzukic. Il colombiano è favorito su Douglas Costa per giocare sulla fascia destra.