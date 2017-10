Juan Cuadrado, esterno della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro l'Udinese:



Oggi dovrete approfittare del pari tra Napoli e Inter.

"Sì, sicuramente, oggi non dobbiamo sbagliare l'approccio alla partita, una partita da battaglia perchè sappiamo che l'Udinese la mette sempre sul piano fisico e cercheranno di dare il loro massimo per fare risultato. Noi con quella voglia, con quella fame di approcciare ed essere nei primi posti, oggi non dovremo sbagliare".



Siete pronti anche sotto l'aspetto fisico?

"Sì, sicuramente, dobbiamo avere la fame dei campioni e sapere che oggi l'unica cosa che conta è il risultato e daremo tutti noi il massimo per raggiungerlo".



La connessione è stata attivata?

"Sempre".