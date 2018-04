Gonzalo Higuain è l’unico attaccante certo di partire tra i titolari della Juventus questa sera contro il Real Madrid. Come ammesso da Allegri in conferenza stampa questa sera ci saranno due esterni a sostenere l’attaccante argentino al Santiago Bernabeu e come riporta Tuttosport gli uomini scelti da Allegri dovrebbero essere Douglas Costa e Cuadrado. Allegri, infatti, non sarebbe ancora convinto della tenuta fisica di Mandzukic che anche contro il Benevento ha fatto molta fatica. Per questo, stasera al Bernabeu, il croato potrebbe partire dalla panchina.