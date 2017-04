Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus, parla a Sky Sport alla vigilia del quarto di finale di Champions con il Barcellona: "Dobbiamo pensare solo a noi. Stiamo preparando al meglio la gara per essere al 105%. Sicuramente sarà una sfida bellisima da giocare, abbiamo motivazioni fortissime e il nostro pubblico ci aiuterà tanto per raggiungere la vittoria. Per riuscirci saranno fondamentali sia la fase offensiva che quella difensiva, sarà una sorta di finale anticipata. La vittoria di sabato con il Chievo ci dà la spinta giusta per fare ancora bene".



SUI COMPAGNI BIANCONERI - "Ci sarà una sfida nella sfida tra super attacchi. Io personalmente scelgo i miei compagni, non uno in particolare ma tutti insieme ci completiamo perchè abbiamo caratteristiche differenti e questa è la nostra forza".



SUL BARCELLONA - Loro hanno grandi campioni in attacco, ma anche negli altri reparti. Dovremo essere bravi a non sbagliare nulla e sfruttare al massimo le occasioni che avremo. Ci credo, perchè conosco la forza della Juve e so che non ci manca nulla per giocarcela alla pari con il Barcellona".