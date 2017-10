Juan Cuadrado, dopo un'estate al centro delle voci di mercato, ha visto di nuovo rafforzata la propria posizione alla Juventus. Si sono mosse in tanti per il colombiano: dal PSG all'Inter, passando diversi sondaggi dalla Premier League, ma il club bianconero non ha voluto cedere il proprio esterno. E anche adesso che Cuadrado non sta attraversando il suo momento migliore, la Juve non si pente della scelta. Anzi, Allegri potrebbe valutare seriamente la sua candidatura come nuovo terzino destro, ruolo svolto negli ultimi minuti della sfida contro lo Sporting Lisbona.