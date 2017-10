Juan Cuadrado, esterno della Juventus, dopo il pari contro lo Sporting ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Ci sono delle cose che non abbiamo interpretato nel miglior modo, ma dobbiamo restare tranquilli. Abbiamo fatto un buon risultato, dipende tutto da noi quindi alla prossima ci basterà vincere. Quando si giocano tante partite si sente la stanchezza, ma non deve essere una scusa. Dobbiamo andare in campo sempre con la testa giusta. Oggi comunque è arrivato un punto importante".



Su De Sciglio: "Per me è rientrato molto bene dopo tanto tempo senza giocare, ha fatto una grandissima partita. Il cambio che ha fatto il mister penso sia dovuto alla stanchezza".