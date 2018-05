Nel pre-partita di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia, il terzino bianconero Juan Cuadrado ha parlato a Rai Sport: "Fatica? No, quando si giocano queste partite di stanchezza non ce n'è. Siamo venuti con quella voglia, con lo spirito giusto di affrontarla per continuare a fare la storia. Preoccupato di fare il terzino? No, sono tranquillo e libero, dipende molto dalla testa. Sono preparato, con il passare dei minuti mi troverò meglio. Calhanoglu? E' in grande forma ed è un avversario difficile, spero di essere molto concentrato e cercherò di fermarlo sempre".