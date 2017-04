Domani laè attesa da un match difficile contro l'dell'ex Gasperini, vogliosa d'Europa. Alla vigilia, oltre alle parole di rito di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, arrivano anche quelle di Juan Cuadrado, che dà la carica su Instagram: "Pronti per domani. Fino alla fine, forza Juventus". Niente di che, classico slogan della vigilia. Il colombiano, però, accompagna tutto con una foto, nella quale posa con la maglia della Juventus della prossima stagione.- Sempre griffata adidas, ovviamente bianconera, con laal posto del classico. Uno spoiler in vista della prossima stagione, sicuramente una gaffe visto che il tweet è stato cancellato da Cuadrado. Sta di fatto che l'exha svela il vestito della Juventus per la prossima stagione.