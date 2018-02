La Juventus ha demolito il Sassuolo ieri all'Allianz Stadium, sotto una valanga di sette reti, di cui tre a opera di Gonzalo Higuain. I bianconeri sono momentaneamente tornati in vetta alla classifica, poi superati dal Napoli, vincente in serata per 2-0 contro il Benevento. La Vecchia Signora, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato i cosiddetti "talking point", cinque curiosità e statistiche riguardanti la sfida contro i neroverdi.



6 anni, 600 punti - quella di ieri è una vittoria che vale ancora di più: con i tre punti di ieri, i bianconeri superano quota 600 punti (601 per la precisione) dall'inizio della stagione 2011/2012, la prima delle sei consecutive nelle quali si è vinto lo Scudetto.



Che goleada! - sette gol non si vedono tanto spesso. Per la precisione, dal novembre 2014 contro il Parma. Inoltre, per la prima volta in stagione la Juve è andata in gol 3 (e poi 4) volte nel primo tempo: a tal proposito, era dall'aprile 2008 contro la Lazio che la Juventus non segnava almeno quattro gol in un primo tempo casalingo di Serie A.



Doppietta... - parliamo di quella, velocissima, di Sami Khedira nel primo tempo. Sono sei i gol in questo campionato per lui, che nelle precedenti due stagioni di Serie A si era fermato a quota cinque.



...e tripletta - quella, favolosa, di Gonzalo Higuain nella ripresa. E' la prima in bianconero per lui, che va in gol da tre partite consecutive, due di campionato e una di TIM Cup.



Alex Sandro, gol e assist - ha inciso e non poco nel match Alex Sandro, che ha sbloccato il tabellino della gara con un gol in mischia ed è entrato nell'azione del secondo gol, il primo di Khedira. Per la prima volta Alex Sandro è autore di assist e gol nella stessa partita in Serie A. Entrambe le azioni arrivano da corner ed è un altro record: la Juventus infatti ha segnato nove gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra.