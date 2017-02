Muoversi prima e meglio di tutti. Ecco la vera strategia di mercato messa in atto dalla Juventus che sta programmando con largo anticipo una rivoluzione che, anche e soprattutto per sopraggiunti limiti di età di alcuni elementi dell'attuale rosa, si renderà necessaria nel corso dei prossimi anni. Il ds Fabio Paratici e l'ad Beppe Marotta hanno già varato un "piano giovani" importante che porterà in bianconero, se i ragazzi confermeranno le attese, i Barzagli, Bonucci e Marchisio, del futuro.



DA CALDARA E MILENKOVIC - Il primo passo, secondo Tuttosport, sarà quello di potenziare una difesa in cui già Rugani sta muovendo i primi passi e in cui arriverà presto anche Mattia Caldara. Ma anche in difesa non mancano altri obiettivi. La Juve ha infatti messo le mani su Nikola Milenkovic, mastodontico difensore centrale classe '97 del Partizan Belgrado. L'alternativa? E' il brasiliano di origini serbe Lyanco del San Paolo (su cui c'è anche l'Atletico Madrid), anche lui classe '97, che durante il Sudamericano Sub20 attualmente in corso ha confermato il proprio valore.



BENTANCUR E NON SOLO - Già completato attraverso il pagamento delle clausole prestabilite ai tempi dell'affare Tevez, Rodrigo Bentancur arriverà a Torino a giugno per rinforzare il centrocampo. A un passo dalla Juventus per il reparto degli esterni, invece, c'è anche l'esterno classe '98 Jordan Lotomba di proprietà del Losanna. L'alternativa per un "nuovo Lirola" si chiama Alex Gersbach, esterno sinistro australiano classe '97 del Rosenborg



ORSOLINI E VLHAOVIC IN ATTACCO - Insieme a Milenkovic è stato visionato e tenuto sotto stretta osservazione Dusan Vlahovic, centravanti classe '99 e primo vero obiettivo dei bianconeri. Sempre nel mirino c'è Pietro Pellegri, classe 2001 del Genoa diventato a dicembre il calciatore più giovane ad esordire in serie A. Il vero colpo però è già stato perfezionato e si chiama Riccardo Orsolini, strappato a gennaio all'Ascoli dopo una lunga trattativa.