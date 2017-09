La Juventus vuole chiudere tra gennaio e giugno il colpo Emre Can. Il centrocampista del Liverpool va a scadenza nel 2018 ed è in dialogo con i bianconeri, ma i Reds vogliono blindarlo con il rinnovo del contratto; nel frattempo, la Juve teme inserimenti pericolosi come fu un anno fa per Axel Witsel. Praticamente preso, contratti pronti dopo esser stato chiuso nella sede bianconera a fine agosto aspettando un via libera che non arrivò, è poi passato in Cina di fronte a un'offerta economicamente enorme.