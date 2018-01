Alessandro Dal Canto, tecnico della Juventus Primavera, ha commentato la sconfitta maturata oggi contro il Genoa. Occhi puntati sul neoarrivato Ferdinando Del Sole, schierato subito titolare nell'attacco bianconero: "Del Sole? Non c’è un giocatore che sposta gli equilibri, c’è un gruppo che può spostarlo soprattutto nei ragazzi. Noi non abbiamo il Messi o il Dybala, senza offesa per nessuno. I miei ragazzi non sono allenati da Allegri, ma da me, e non sono io quello che fa fare il salto di qualità a loro".