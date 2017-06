La Juventus va all-in su N'Zonzi, ma non molla le piste alternative. Mentre prova a convincere il Siviglia a scendere dai 40 milioni di euro della clausola rescissoria, la società bianconera, come scrive Tuttosport, pensa a Emre Can, mai blindato dal Liverpool, con un solo anno di contratto, forte del gradimento di Massimiliano Allegri, viso che il tedesco all'occorrenza può giocare anche in difesa.