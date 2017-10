La soluzione non è nella fretta, nell'urgenza, nel caos. La Juventus non interverrà in modo pesante sul mercato di gennaio, non sono previsti grossi investimenti né manovre che possono spostare poco per gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri: un punto in due partite fa rumore, vero, specialmente dopo anni di trionfi incontrastati. Ma la dirigenza bianconera in queste ore conferma con forza la volontà di non impostare un mercato invernale di acquisti frettolosi, semmai di cogliere opportunità interessanti anche in ottica futura e non solo immediata.



DA CALDARA A CAN - Non verrà anticipato l'arrivo di alcun giovane in prestito, ad esempio. La Juve è fredda sull'opportunità Pol Lirola, rimandato in queste settimane con il Sassuolo di Bucchi che non ingrana; se ne riparlerà a giugno, quando sicuramente la Juventus ha già deciso di richiamare Mattia Caldara che sarà uomo fondamentale dal prossimo anno. Come lui, anche Leonardo Spinazzola passerà dall'Atalanta ai bianconeri ma per nessuno dei due c'è l'intenzione di anticipare l'arrivo a Torino. Discorsi che sono stati già toccati con la Dea nell'ambito di altri dialoghi di mercato, niente rapporti tesi, tutt'altro. E niente mercato d'urgenza, solo operazioni già decise come il nuovo assalto a Emre Can, non ancora preso da Marotta e Paratici che continuano ad insistere, contatti in corso. Se si potesse anticipare il suo arrivo dal Liverpool, sarebbe l'operazione perfetta: difficilissimo, si prova a strappare il via libera per giugno. Ma non sarà il gennaio del caos e non c'è alcun allarmismo per questa Juve. Almeno sul mercato...