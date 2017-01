Una nuova spinta, globale. È quella data alla Juventus dalla presentazione del nuovo logo, che nelle idee del presidente Andrea Agnelli deve contribuire a rendere ancora più grande il brand bianconero. Un progetto per cui serviranno, nei prossimi mesi, anche investimenti di primo livello. E così, in attesa di capire quale sarà il grande centrocampista su cui Beppe Marotta e Fabio Paratici si concentreranno la prossima estate, torna di moda un vecchio pallino per l'attacco: Alexis Sanchez.



PAZZA IDEA - Il ​Niño Maravilla piace ai dirigenti juventini fin dal 2011, quando provarono a strapparlo all'Udinese ma dovettero arrendersi davanti alla concorrenza del Barcellona. Ora il cileno è all'Arsenal, club con cui ha un contratto fino al 2018 che, al momento, non sembra avere intenzione di rinnovare. Per questo la Juve è attenta, pronta a cogliere l'opportunità. E secondo Tuttosport, Arsene Wenger potrebbe chiedere ai bianconeri in cambio un giocatore per privarsi dell'attaccante cileno: Miralem Pjanic, altalenante fin qui dal suo arrivo (per i 32 milioni di euro della clausola rescissoria) dalla Roma, ma molto apprezzato dall'allenatore dei Gunners.