Il regalo più consistente alla Juve arriva dall'Inter, che in casa ferma il Napoli e rallenta ulteriormente la corsa di Sarri verso lo scudetto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il punto raccolto contro i partenopei sia però molto importante per la stessa Inter.



“L’Inter fa un regalone alla Juve e viene da pensare alla legge del contrappasso, ma è un pensiero ingannevole. In realtà l’Inter fa un grosso favore a se stessa, ritrova spirito e identità di squadra che aveva nel girone d’andata. Punto pesante, perché i nerazzurri se lo sono presi con una prestazione autorevole, difensiva il giusto. Anzi, nei primi scorci dei due tempi sono stati gli interisti a mordere la partita per impossessarsene”.