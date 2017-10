Sorprende, ma c'è ancora chi riesce a mettere in discussione Buffon. In Spagna, infatti, hanno eletto un altro come miglior portiere d'Europa. Non super Gigi, fresco anche di FIFA The Best, ma l'estremo difesnore del Barça, ter Stegen. Il tedesco ha subito solo tre gol dall'inizio della stagione e Sport non ha esitato a definirlo "il miglior portiere del calcio europeo". Un altro rivale per il capitano bianconero, che nella sua carriera ha visto una marea di portieri provare a strappargli lo scettro.