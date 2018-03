Dani Alves chiama, Dybala risponde? Secondo Tuttosport, il terzino brasiliano sta cercando di convincere l'attaccante argentino della Juventus a raggiungerlo al Paris Saint-Germain.



I due calciatori sono legati da una forte amicizia. Pure con il fratello-agente, peraltro. E non disdegnerebbe affatto l'idea di poterci giocare insieme. Anzi... Già in tempi non sospetti (un'intervista del 16 giugno 2016, quando formalmente era ancora un giocatore bianconero) aveva dichiarato in una intervista: "Paulo Dybala deve lasciare la Juventus, non so quando, per migliorare. Otterrà buoni frutti ma dovrà sfidare se stesso per poter ottenere risultati migliori".



Lasciando la Juventus, Dani Alves non è andato esattamente a ottenere risultati migliori... Al momento, comunque, Dybala non pensa al futuro: è anzi concentratissimo sulla Juventus. E dopo certe parole di Nedved che lo hanno 'colpito', è riuscito a cementare ancora di più il rapporto.