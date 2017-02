Nella gara di ieri sera di Champions League contro il Porto, Dani Alves era sicuramente uno dei giocatori più attesi tra le fila bianconere. Il brasiliano, infatti, è stato acquistato la scorsa estate proprio per permettere alla squadra di Allegri di compiere quel salto di qualità che manca ancora a livello internazionale e ieri è riuscito a pieno a soddisfare le attese, realizzando la rete dello 0-2 al primo pallone toccato dopo il suo ingresso in campo: «E’ stata una bella vittoria – ha dichiarato l’ex terzino del Barcellona a uefa.com - e per me è sempre importante dare una mano alla squadra quando vengo chiamato in causa, quindi sono molto contento. Il 14 Marzo dovremo però ripeterci ed ottenere il passaggio del turno allo Juventus Stadium».