Dalla Juventus agli Stati Uniti, sembra essere scritto il futuro di Paolo De Ceglie. Il condizionale è d'obbligo, l'affare non è ancora andato in porto, ma secondo quanto appreso da calciomercato.com il terzino sinistro classe 1986, sotto contratto con la Juve fino al termine della stagione, potrebbe proseguire la sua carriera nella Major League Soccer, dove stanno facendo grandi cose Giovinco e Pirlo. De Ceglie, infatti, è in trattativa con Minnesota United, insieme ad Atlanta United una delle due nuove franchigie della stagione, che non ha ancora in rosa Designated Player e fino a maggio (poi la seconda finestra è a luglio-agosto) può rinforzarsi. L'ex difensore di Parma, Genoa e Marsiglia, non gioca una partita intera dall'11 febbraio, dall'ottavo di finale di Coppa di Francia contro il FC Trélissac con la maglia dell'OM.