"Quello di De Rossi è un contratto importante, se non hai quel tipo di calciatore lo devi cercare fuori e lo paghi tanto, si corre il rischio del pentimento, che hanno avuto al Milan con l'addio di Pirlo. De Rossi può fare ancora campionati importanti, queste sono cose fondamentali per dare seguito a una società".pochi giorni fa infatti era stato Capitan Futuro ad auspicare un rinnovo di contratto per il tecnico di Certaldo. Oggi, invece, tocca all'allenatore ribadire l'importanza del centrocampista (convocato per il match di domani con l'Atalanta), a suo dire imprescindibile per il futuro giallorosso., passato nel 2012 dal Milan alla Juve a mietere nuovi trionfi,. Un fantasma non del tutto campato in aria (), anche se, ad oggi,per il futuro del classe 1983 romano sono, nell'ordine:(che per ora gli offre un anno di contratto, mentre lui ne vorrebbe due),o (magari al Chelsea di Conte, per il quale De Rossi stravede - ricambiato - o negli Stati Uniti).