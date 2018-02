Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ha parlato a Premium Sport dopo il 2-2 col Tottenham: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Sono una squadra forte, da centrocampo in avanti sono forti, dopo il 2-0 ci siamo abbassati troppo, avevamo un vantaggio importante, dispiace, ma c’e Il ritorno. Abbiamo cercato di chiuderci per bloccare le linee di passaggio centrale, la gestivamo male la palla e spesso ce la portavano via. Juve in grado di fare a Wembley quello non fatto oggi? Le difficoltà ci saranno anche a Wembley, ma dobbiamo ripartire da ciò che abbiamo fatto nei primi dieci minuti".