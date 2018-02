Il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio, parla a Sky Sport dopo il successo per 7-0 contro il Sassuolo: "Durante l’intervallo ci siamo detti che la cosa più importante era quella di evitare cali di tensione, mantenere i ritmi alti e non prendere gol: questo perché ti dà forza ed è un segno per gli avversari. Oggi abbiamo fatto la partita perfetta. Personalmente mi sento bene, giocare ti aiuta a trovare la condizione. Costacurta per la nazionale italiana? È una delle soluzioni migliori, è stato un calciatore e conosce come pochi le dinamiche dello spogliatoio, le esigenze di noi calciatori. Penso sia una buonissima soluzione".