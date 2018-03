Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, parla dopo lo 0-0 contro la Spal a Premium Sport: "Stasera ci aspettavamo una partita ed un risultato diverso. Sapevamo che era difficile ma da qui in avanti questa partita ci servirà a capire di affrontarla in modo diverso. Noi guardiamo noi stessi, siamo primi, ci sarà la sosta poi avremo gare difficili da affrontare con piglio diverso rispetto a stasera. Juve poco cattiva? Perché sono mancati i guizzi finali, cercavamo di penetrare centralmente senza riuscirci ci siamo magari incaponiti troppo. Abbiamo avuto troppa fretta, ci siamo innervositi e sono mancato i guizzi ma non abbiamo rischiato nulla. Importante recuperare gambe o testa? Stiamo bene, dobbiamo archiviare la gara e poi pensare alle gare che verranno. Solo una questione mentale. Scontro diretto rilevante? Contava comunque, nell’ultima parte di campionato abbiamo tre scontri diretti, sono importanti tutte le partite. Fa piacere la nazionale, bell’ambiente, pensiamo a lavorare bene in nazionale. Real Madrid? Sfida difficile ma stimolante, una rivincita della finale per passare il turno".