Il dopo-Bonucci è ancora una questione aperta in casa Juventus. E tra i tanti nomi spuntati in queste settimane c'è anche quello di Stefan de Vrij, centrale classe '92 di proprietà della Lazio con il contratto a scadenza nel giugno 2018: dall'ipotesi di prenderlo subito fino all'idea di bloccarlo a zero per giugno spuntata in ambienti romani, la Juve è stata accostata più volte al difensore olandese. I suoi agenti ne hanno parlato anche con la dirigenza bianconera, oltre che con Milan e Inter nei mesi scorsi; ma ad oggi, il discorso non decolla.



PERCHE' NO - La Juve al momento è fredda sul fronte de Vrij. In primis perché non ha intenzione di pagare tanto (Lotito come sempre non fa sconti) un giocatore a scadenza tra un anno, stesso discorso fatto per Keita Baldé; poi, i dubbi sulla tenuta fisica dell'olandese rimangono come per tutti i club che lo hanno cercato, la Juventus non può sbagliare in difesa la sua ricerca del dopo-Bonucci altrimenti terrà i centrali che ha. Infine, i rapporti con la Lazio sono cordiali ma freddi e non è partita alcuna trattativa per de Vrij: ad oggi, gli obiettivi sono altri. E non portano all'olandese, almeno per ora...