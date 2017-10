Il difensore della Lazio, Stefan De Vrij, ha parlato ai microfoni di Premium Sport del suo futuro: "Sul rinnovo do sempre la stessa risposta. Ci stiamo parlando, è l’unica cosa che posso dire in questo momento. Non si può promettere niente, nel calcio non si sa mai. Spero di trovare un accordo ma non si sa se succederà". La Juve ascolta molto interessata.