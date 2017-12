Stefan De Vrij sarà lasciato libero di andarsene dalla Lazio a gennaio qualora un club interessato presenti una proposta accettabile per il club biancoceleste. E' questo quanto riporta il Mirror che nella sua edizione odierna conferma che il difensore olandese non ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Oltre che alla Juventus, il giocatore interessa anche ad Inter e Liverpool.