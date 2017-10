Non solo Faouzi Ghoulam ed Emre Can. Tra i tanti giocatori in scadenza di contratto nel 2018 che la Juventus tiene sotto osservazione c'è anche Stefan de Vrij, difensore della Lazio che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Se entro gennaio non ci sarà l'intesta tra l'entourage dell'olandese e il club di Lotito, i bianconeri andranno all'attacco.