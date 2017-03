Tutto fatto per il passaggio di Rodrigo Bentancur alla Juventus. A breve il classe '97 sarà in Italia per firma e visite mediche, ma, intanto, prova a vincere il campionato con il Boca. Con la Nazionale in testa. Quella maggiore può attendere, come ha detto lo stesso ct Tabarez, ma l'Under 20, che presto si giocherà il Mondiale, lo chiama. E lui vuole rispondere presente. Toccherà alla Juve decidere, visto che il presidente del Boca, Angelici, ha già dichiarato che non metterà i bastoni tra le ruote al ragazzo.