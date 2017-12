La Juve, nonostante le poche presenze in stagione, vuole riscattare Howedes, difensore centrale arrivato in estate dallo Schalke 04. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la professionalità del tedesco non sta passando inosservata e anche per questo la società bianconera vuole prelevare l'intero cartellino del giocatore, puntando però allo sconto rispetto ai 13 milioni pattuiti inzialmente.