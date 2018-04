Alessandro Del Piero contro Gigi Buffon. Nel salotto di Sky Sport l'ex bandiera della Juventus ha commentato, criticandole le dichiarazioni post Real-Juventus del portiere espulso dall'arbitro Micheal Oliver per proteste dopo il rigore concesso per fallo di Benatia su Lucas Vazquez: "Quando Gigi ha parlato di cuore è stato straordinario, ha dato il meglio di sè. Quando ha parlato dell'arbitro ho fatto fatica a comprenderlo. Io non capisco perché si debba fare tanto riferimento alla partita d'andata. Il calcio è così, si analizza il momento: bello o brutto, quello è il momento. Non ho capito quel passaggio lì e credo che fondamentalmente sull'arbitro dirà delle cose diverse da quelle che ha detto tra qualche giorno».