Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, hanno raccontato il gol alla Lazio dell’11 aprile 2012, segnato su punizione dall’ex capitano della Juventus. “In quel caso Alessandro se la sentiva, era convinto di fare gol e io mi sono fatto da parte”, spiega Pirlo: “Lui era entrato ed era carico, e poi a me non è mai piaciuto litigare per una punizione”. Del Piero aggiunge, con ironia: “Giocavo talmente poco quell’anno, che appena c’è stata l’occasione di una punizione l’ho colta. Scherzi a parte, in quell’occasione l’abbiamo capito subito, è bastata un’occhiata”.