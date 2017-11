Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus, ha raccontato nel corso della trasmissione L'Originale, in onda su Sky Sport, i suoi primi momenti in bianconero: "La mia prima notte a Torino era ad occhi aperti, a prescindere dal fatto che ero tifoso della Juventus. Per me era un momento di euforia totale, ho dormito pochissimo. Poi cominci a prendere coscienza che sei in una realtà così, ma la vicinanza di compagni di un livello altissimo... Il primo impatto è stato molto difficile per me ma proprio quei compagni mi hanno aiutato. Ho trovato un ambiente, inteso come compagni, squadra e società, davvero ottimo".



BONIPERTI E L'AVVOCATO - "Il primo contratto firmato con Boniperti? Quando ero stato invitato da lui a vedere la Juventus ad Udine mi disse 'Tagliati i capelli'. Io già li avevo tagliati... Poi con il mio procuratore avevamo fatto uno schema su cosa dire quando lo avremmo incontrato ma entrando nell'ufficio di Boniperti fu lui a parlare per 5 minuti, di tutt'altro. Poi fece: 'Questo è il contratto, firma'. Ci siamo presi 5 minuti fuori per confrontarci e abbiamo detto 'Mi sembra un'offerta buona…'. La prima volta che ho incontrato l'Avvocato? A Villar Perosa in ritiro con la squadra, era un momento molto infelice. Lui si presentò durante l'allenamento con un fogliettino rosa, era un pezzo della Gazzetta, e disse: 'Secondo me siete meglio di quello che c'è scritto qua'. E poi se ne andò. Chiacchierò con alcuni di noi, non con me. Ma il giorno dopo, quando in partita feci 3 gol, chiamò anche me".