Juventus e Torino si incontreranno all’Allianz Stadium il prossimo 3 gennaio nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. L’incontro, come gli altri in programma, si svolgerà in notturna. Sotto tutte le date:



Martedì 26 dicembre, ore 21 Lazio-Fiorentina

Mercoledì 27 dicembre, ore 20.45 Milan-Inter

Martedì 2 gennaio, ore 20.45 Napoli-Atalanta

Mercoledì 3 gennaio, ore 20.45 Juventus-Torino