All'andata, fu uno show personale di Gonzalo Higuain. La Juventus espugna San Siro contro il Milan grazie a una doppietta dello straripante Pipita, che si rialza dopo un periodo non particolarmente felice. Finora sono 22 i gol stagionali dell'attaccante argentino, come ricorda oggi Tuttosport in un'analisi, che però non ha vissuto due partite ad altissimi livelli con la propria Nazionale di recente. Questa sera, dunque, è il momento del nuovo riscatto, per evitare di fermarsi, a livello di gol e mentalmente, non periodo più caldo della stagione.