In attesa di chiudere per Andrea Favilli, per cui la Juve ha trovato un'accordo con l'Ascoli per 7-8 milioni ma che rimarrà nelle Marche fino a fine stagione, si avvicina il momento alla Juve di Davide Di Francesco, il talento classe 2001 della Primavera dell'Ascoli spesso aggregato alla prima squadra. Di Francesco è infatti atteso nelle prossime ore per le visite mediche a Torino, e verrà aggregato da subito alla Primavera. Costo del cartellino: 4 milioni di euro.