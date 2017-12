Angelo Di Livio, doppio ex di Juve e Roma, non ha dubbi su chi, tra Gonzalo Higuain e Edin Dzeko abbia più "fame": "La differenza tra Higuain e Dzeko è esemplare: il giallorosso è più tecnico, ma gli manca quella smania che rende l'argentino un indemoniato quando arriva in area e si libera del difensore" spiega a Tuttosport. "Il Pipita appena vede uno spiraglio tira fuori una violenza e una voglia di fare gol mostruosa, vuole spaccare la porta. Si vede che vive per quello, che deve segnare per respirare. In questo senso è davvero il centravanti perfetto. Dzeko a volte ricama troppo, cerca un giochino in più, sbaglia le scelte di tiro". Infine un parare sulle due squadre: "La Roma gioca bene, ma i bianconeri hanno ritrovato la loro spaventosa mentalità. Quando indossi quella maglia diventi superman".