Lo studio della dirigenza della Juventus per il centrocampista continua, ma l'analisi al momento è ristretta tra 2 opzioni: Blaise Matuidi, giocatore del Paris Saint-Germain, ed Emre Can, mediano del Liverpool. Il costo è simile: 30 milioni di euro, per giocatori in scadenza nel 2018, ma con una differenza sostanziale. Il francese ha 30 anni, il tedesco 23, e visto che il PSG non viene incontro alle richieste della Juventus, la dirigenza bianconera potrebbe dirottare il proprio investimento verso l'Inghilterra. Khedira, in questo caso, sarebbe la chioccia e il tramite per arrivare al 'Sì' di Emre Can.