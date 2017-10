Con Buffon verso il ritiro a fine stagione, la Juventus si interroga sul futuro tra i pali. Se Szczesny dovesse convincere, la società bianconera cercherà un suo vice sul mercato, altrimenti darà la caccia a un nuovo portiere titolare. In tal caso, come si legge su Tuttosport, l'esborso ammonterebbe a diverse decine di milioni: lo sloveno dell'Atletico Madrid, Jan Oblak sarebbe il preferito e ha una clausola da 100 milioni. Ne servirebbero almeno 50 per strappare Areola al PSG o Courtois al Chelsea, nonostante contratti in scadenza nel 2019.