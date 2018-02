Atalanta e Lazio, per arrivare nelle migliori condizioni possibili contro il Tottenham. È una Juve incerottata e con tante assenze pesanti, quella che si presenta al momento più delicato della stagione, almeno fino a questo momento. Ecco perché a maggior ragione servirà un lavoro di dosaggio certosino per riuscire a fare in modo che a Wembley ci siano due elementi in particolare al 100%: Higuain e Dybala. Il che non significa risparmiare, anzi. Ma giocare il giusto, né troppo né troppo poco. Con due situazioni diverse ma ugualmente delicate. Tra un Higuain che combatte col dolore alla caviglia e un Dybala che scalpita per aumentare minutaggio il prima possibile.



LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU ILBIANCONERO.COM